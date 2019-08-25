تعرف على سر حوار ديفيد لويز مع محمد صلاح

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الأحد 25 أغسطس 2019
محمد صلاح وديفيد لويز
أفصح البرازيلي ديفيد لويز، مدافع آرسنال، عن حواره مع محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت، أمس السبت، على ملعب أنفيلد بالبريميرليج. وقال لويز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أن الهدف الثاني الذي جاء من خلال ركلة جزاء قتل المباراة". وقام لويز بجذب قميص صلاح في المباراة، مما استدعى احتساب الحكم لركلة جزاء، وضعها اللاعب المصري في الشباك. وتابع المدافع البرازيلي: "الوضع مختلف سواء قمت بسحب القميص أو وضع يدي عليه. هناك اختلاف في القوة وهذا الأمر من الصعب اكتشافه في الفار". وفجر لويز مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفًا عن جزءٍ من حواره مع صديقه القديم صلاح، قائلًا: "تحدثت مع صلاح بشأن ركلة الجزاء، وأخبرني بأنه لم يشعر بسحب قميصه".
واكمل: "ما حدث في لعبة ركلة الجزاء كان مجرد رد فعل، حيث إنني لم أستخدم أي قوة، ولهذا لم يسقط صلاح". وانهى المدافع البرازيلي: "في كرة الهدف الثالث لم أستطع ارتكاب أي خطأ ضد صلاح، لأنني كنت سأكلف فريقي إنهاء المباراة بـ10 لاعبين، حيث إن الحصول على إنذار قيدني في اللقاء".
يذكر أن لويز أخطأ في لعبتين خلال المباراة، وتسبب في إحراز صلاح لهدفين خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-1 لصالح ليفربول، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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