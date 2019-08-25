التشكيل الأفضل بالجولة الأولى في الدوري السعودي

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 انتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين "موسم 2019-2020"، وسط العديد من النتائج المثيرة، بين تعثر الأهلي وانتفاضة الوجوه الجديدة.

وشهدت الجولة الأولى، فوز النصر على ضمك (2-0)، والهلال على أبها (4-2)، والاتحاد على الرائد (3-1)، بينما تعادل الأهلي مع العدالة (1-1). ووفقاً لموقع "سعودي سبورت" ان التشكيل المثالي للجولة الأولى كالآتي: في حراسة المرمى: شمس الدين رحماني "ضمك" Advertisements في خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد "النصر"، أحمد شراحيلي "الشباب"، أليماو "الحزم"، ياسر الشهراني "الهلال" في الارتكاز: حسن الحبيب "الحزم" في الوسط: سيباستيان جيوفينكو "الهلال"، جوليانو "النصر"، سعد بقير "أبها" في خط الهجوم: رومارينهو "الاتحاد"، بافيتيمبي جوميز "الهلال" Advertisements

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