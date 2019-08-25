بيراميدز يسعى للتأهل لكأس الكونفدرالية على حساب بطل الكونغو

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اللقاء المنتظر بالمباراة الهامة التي تجمع كلا من نادي بيراميدز مع إيتوال دو بطل الكونغو ضمن إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في مدينة برازفيل عاصمة الكونغو، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد.

يذكر أن فريق بيراميدز استطاع من تحقيق الفوز على بطل الكونغو في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بنتيجة 4-1، وقد أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في الكونغو برازافيل، على ضرورة الإصرار على الفوز بالمباراة المنتظرة والعودة الى القاهرة بنتيجة ايجابية والتأهل لدور الـ32 الأول من البطولة، ومواصلة المشوار بكل قوة والوصول لأبعد نقطة ممكنة في الكونفدرالية.

وسافر الفريق إلى الكونغو قائمة شملت 20 لاعبا هم: المهدي سليمان وأحمد الشناوي و عمر جابر، ورجب بكار، ومحمد حمدي وطارق طه، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وعبد الله بكري، وأحمد دعدور، نبيل دونجا وأحمد توفيق، وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن، وإسلام عيسى، وإبراهيم عادل، وإيريك تراوري، وجون أنطوي، ومحمود حمادة، ودودو الجباس.