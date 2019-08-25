الأهلي يرصد 1.5 مليون دولار لضم مهاجم أجنبي ويبدأ تسويق أزارو

يسعى مسئولو القلعة الحمراء للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد، في حين أن النادي يملك بالفعل أكثر من لاعب لاقى قبولاً لدى لجنة التخطيط، ولكن تم تأجيل تفعيل التعاقد حتى هذه اللحظة.

وقد خصصت إدارة الأهلي بعد مناقشات لجنة التخطيط مبلغ مليون و500 ألف دولار من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الموسم المقبل، ويذكر أن صفقة التعاقد مع المهاجم الجديد مرهونة بتسويق واحد من اللاعبين الأجانب المتواجدين داخل قائمة الفريق، حيث أن النادي يتواجد به 5 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى لهم وهم علي معلول وجونيور أجاي وليد أزارو وجيرالدو واليو ديانج.

ويسعي مسئولو الأهلي لتسويق المغربي وليد أزارو، ليتثنى للإدارة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، كما أكد الأهلي أن هناك عرض جيد من المنتظر وصوله للنادي خلال الساعات القادمة.