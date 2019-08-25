شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو للاعبى الزمالك: ليس لدى نجم.. ومن يعتقد ذلك ملوش مكان بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق الأبيض فى غرف خلع الملابس، عقب انتهاء مباراة ديكاداها الصومالى مباشرة، بعد فوز الأبيض بسداسية دون رد، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ليتأهل الأبيض إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ومن المقرر أن يلتقى الأبيض مع جينيراسيون فوت بطل السنغال.

ووفقا لمصدر مسئول بنادى الزمالك، فإن المدرب الصربى وجه انتقادات لبعض اللاعبين بسبب الأنانية التى ظهروا عليها خلال أحداث اللقاء، وعدم التعاون مع زملائهم فى بعض الهجمات الخطيرة التى كانت كفيلة بخروج الزمالك فائزاً برقم قياسى من الأهداف، وشدد "ميتشو" فى حديثه مع لاعبى الزمالك على أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى، وستكون هناك عقوبات مشددة على المتهاونين.

وقال "ميتشو"، إن الزمالك مقبل على مشوار طويل هذا الموسم وسيخوض مباريات صعبة ستكون بحاجة إلى استغلال أنصاف الفرص، وعدم تحقيق ذلك يعنى منح المنافس فرصة الفوز، وفى نهاية حديثه قال "ميتشو"، "ليس لدى نجم، ومن يعتقد أنه كذلك فلن يكون له دور مع الفريق".

وكشف نفس المصدر أن الجلسة استمرت لمدة تقترب من 90 دقيقة، حيث دخل لاعبو ديكاداها إلى غرفة ملابس الفريق الأبيض لالتقاط صور تذكارية مع لاعبى الزمالك ثم غادروا الملعب واستمر ميتشو فى جلسته مع لاعبى الأبيض.