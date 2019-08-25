شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 13 هدفاً للزمالك فى مرمى ديكاداها الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الزمالك فى إحراز 13 هدفاً فى مرمى ديكاداها الصومالى فى لقاءى الذهاب والإياب بدور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وحقق الزمالك تحقيق فوزاً كبيرا فى مباراة الذهاب بنتيجة 7 /0 قبل أن يحرز 6 أخرى فى الإياب الذى أقيم على ملعب برج العرب أيضا. ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة فى القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل. Advertisements ويرصد الخليج 365 أهداف الذهاب والإياب فى مرمى ديكاداها فى الفيديوهات التالية: أهداف الذهاب أهداف الإياب أهداف الذهاب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. 13 هدفاً للزمالك فى مرمى ديكاداها الصومالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.