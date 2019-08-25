شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الريشة الطائرة يحصدون برونزية الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل منتخب الريشة الطائرة على برونزية دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب على صعيد الفرق، عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بنتيجة 3 /0 فى قبل النهائى. وتأهل منتخب الريشة الطائرة إلى الدور قبل النهائى بالفوز على زامبيا 3 /0 فى دور الـ 8 ، بعد الفوز على إريتريا وجنوب أفريقيا فى الدور الأول. منتخبنا الوطنى يضم بين صفوفه 4 لاعبين وهم "أدهم حاتم – أحمد صلاح – عبد الرحمن عبد الحكيم – محمد مصطفى"، و4 لاعبات وهما "هادية حسني – جنا أشرف – ضحى هاني – نور يسري".

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