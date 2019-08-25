شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك بدورى أبطال أفريقيا صاحب انطلاقة ساديو مانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تأهل الزمالك لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب ديكاداها الصومالى سيكون الفارس الأبيض على موعد مع مواجهة مهمة فى دور الـ32 أمام فريق جينير أسيون فوت بطل السنغال.

الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على ديكاداها الصومالى بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعتهما مساء السبت ببرج العرب بالإسكندرية، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0 بعد فوزه فى الذهاب بسباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة فى القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن منافس الفارس الأبيض فى الدور التالى..





-كيف تأهل جينيراسيون فوت لدورالـ32؟

تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد.





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- جينيراسيون بطل الدوري السنغالي

شارك فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019، برصيد 51 نقطة، حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.



جينيراسيون فوت

تاريخ جينيراسيون

تأسس نادى جينيراسيون فوت عام 2000، بالعاصمة السنغالية "داكار"، ويخوض مبارياته على ملعب "ديني بيرام نداو"، الذى يتسع لـ 1000 مشجع فقط.

فى عام 2014، تمكن الفريق من تحقيق مفاجأة وحصد لقب كأس السنغال وهو يلعب ضمن منافسات دورى الدرجة الثانية وفى موسم 2015-2016، صعد الفريق إلى دورى الدرجة الأولى وبعدها بموسم واحد فقط تمكن من حصد لقب البطولة للمرة الأولى فى تاريخه.

- مشاركات جينيراسيون الأفريقية

شارك جينيراسيون فوت لأول مرة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية عام 2016، وخرج من الدور التمهيدى، كما شارك فى الكونفدرالية عام 2018.

أما عن مشاركاته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فشارك الفريق السنغالى بنسخة 2018، ونجح فى إقصاء مصر المقاصة بعدما تعادل الفريقين سلبيًا فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون فوت بهدفين دون رد، وكان يقود المقاصة فى تلك التوقيت عماد سليمان، إلا أن الفريق السنغالى خرج من دور الـ16 من هذه المباراة ليشارك فى الكونفدرالية ملحق الكونفدرالية من عام 2018.

نجوم جينيراسيون

بدأ السنغالى ساديو مانى، نجم ليفربول الإنجليزى، مسيرته مع نادى جينيراسيون فوت السنغالى، قبل أن يحترف فى الدورى الفرنسى وبالتحديد لفريق ميتز الفرنسى.