شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المهدى لـ تايم سبورت: الأفارقة يؤثرون على مستوى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المهدى، مدير الكرة بفريق طلائع الجيش، أن الفريق يفاضل بين الأسماء المطروحة على الجهاز الفنى لاختيار أحدهم والتفاوض معه تمهيدا للتعاقد وتدعيم صفوف الطلائع الفترة المقبلة.

وقال المهدى، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن هناك عددا من اللاعبين المحليين يتميزون بالمستوى المميز لكنهم يحتاجون إلى فرصة حتى يبذلوا أفضل ما لديهم، فعلى سبيل المثال مصطفى محمد لعب فى الطلائع وأصبح المهاجم الأساسى وكان مطروحا على المنتخب الأول، وبالتالى عندما يحصل اللاعبون على الفرصة يقدمون أفضل ما لديهم.

وأضاف مدير الكرة بالطلائع أن اللاعبين المصريين مستواهم مميز لكن ينقصهم الحصول على فرصة، لكن الأفارقة يؤثرون على مستوى اللاعبين المصريين.