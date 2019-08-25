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وليد أزارو على أبواب الرحيل عن الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

رغم المطالبات الجماهيرية برحيله، ومغادرة اللاعب نفسه إلى بلاده، إلا أن إدارة النادى الأهلى، مازالت ترفض إعلان الاستغناء عن المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، لعدة أسباب، أبرزها التكثيف من محاولات تسويقه، التى طالت مؤخرا الدورى البلجيكى.

 

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وكان مسئولو الأهلي قد تراجعوا عن موقفهم السابق بعدم رحيل آازرو الصيف الجاري وإستقروا على احترافه لأي نادً يُقدم عرضاً مناسباً وجاداً خاصة في ظل الرغبة الحمراء بضم مهاجم أفريقي مُتميّز بسبب تراجع مستوى المهاجم المغربي بشكل لافت للنظر ومطالبة الجماهير بالاستغناء عن المهاجم.

 

وأبلغ أزارو إدارة الاهلي أن هناك عدة أندية ترغب في التعاقد معه يأتي في مقدمتها عروض من فرنسا وبلجيكا وهو ما ينتظره الأهلي بشكل رسمي للبت فى مصير اللاعب.

 

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