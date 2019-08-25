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متعب يفاضل بين ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ويوفتوس لإقامة مهرجان اعتزاله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفاوض عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق، مع أربعة أندية عالمية لإقامة مهرجان اعتزاله خلال الفترة المقبلة.

ويحرص متعب على إقامة مهرجان اعتزاله أمام أحد الأندية العالمية حتى يخرج المهرجان بشكل مُشرّف يليق بتاريخه كواحد من أفضل المهاجمين فى تاريخ الأهلي ومنتخب مصر.

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وكان من المقرر إقامة مهرجان اعتزال متعب قبل بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بمصر، لكن ارتباطات بعض الفرق حالت دون ذلك، ليتم تأجيل المهرجان للفترة المقبلة.

وقال متعب إن هناك 4 أندية يتم التفاوض مع مسئوليها فى الوقت الحالى لاختيار أحدها للمشاركة فى مهرجان اعتزاله وهى أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول.

وأوضح متعب أن مهرجان اعتزاله سيقام نهاية العام الجارى أو الصيف المقبل على أقصى تقدير، مُشيراً إلى أنه يبحث مع الشركة التى تتولى مسئولية إقامة مهرجان الاعتزال الترتيب لهذا الحدث الذة يتمنى خروجه بشكل جيد.

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