شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يكشف لـ تايم سبورت: عماد النحاس مستمر مع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم، بأن عماد النحاس المدير الفني للفريق، مستمر مع المقاولون العرب حتى الآن ولا صحة لشائعات الرحيل سواء لتدريب الأهلي و المنتخب.
وأضاف محمد عادل فتحي في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، أن المقاولون العرب يترقب ضم لاعبين أجانب خلال الأيام المقبلة أحدهما تونسي والأخر نيجيري، لتدعيم مركزي رأس الحربة و وسط الملعب.
وعن طموحات ذئاب الجبل في الموسم الجديد، شدد عضو مجلس المقاولون على أن المنافسة ستكون صعبة للغاية فالمراكز الثلاثة الأولى تم حجزها للأهلي والزمالك وبيراميدز، ويتنافس أكثر من 8 فرق على المركز الرابع من بينهم المقاولون العرب.
ويطير المقاولون العرب إلى كرواتيا مساء غداً الاثنين للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية .
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