شاهد.. زيارات الأهلي الـ13 لشباك "اطلع بره" ببطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الأهلى فى إحراز 13 هدفاً فى مرمى اطلع برة بطل جنوب السودان فى لقاءى الذهاب والإياب بدور الـ 64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وحقق الأهلى الفوز فى الذهاب بنتيجة 4/0 قبل أن ينجح فى إحراز 9 أهداف فى الإياب الذى أقيم على ملعب برج العرب أيضا. ويرصد الخليج 365 أهداف الأهلى فى الذهاب والإياب فى مرمى اطلع برة فى الفيديوهات التالية: Advertisements أهداف الذهاب أهداف الإياب

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