شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكشف لـ تايم سبورت ملعب الفريق فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء بكرى سليم، مدير عام نادى مصر المقاصة، عن ملعب الفريق الفيومي للموسم الجديد، وقال فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، إن استاد الفيوم هو الملعب الرسمى لمصر المقاصة.

وأكد بكرى سليم أن النادى سيحترم القرارات الأمنية إذا قامت بتغيير الملعب فى الموسم المقبل.

وعن اللجنة الخماسية المؤقتة التى تم تعيينها من قبل الفيفا لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أكد بكرى سليم أنها ستكون بعيدة عن الانتماءات والمصلحة خلال إدارتها، موضحا أن عمرو الجناينى وإن لم يسبق له لعب كرة القدم فهو مؤهل لإدارة الجبلاية دون أن يكون هناك تحيز للأهلى أو الزمالك.

ويستعد مصر المقاصة لمواجهة الزمالك الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.