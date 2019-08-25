جناح الإسماعيلى: نقدر حزن الجمهور.. والصفقات ستحدث الفارق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد محمد الشامى، جناح الإسماعيلى، باستعادة مستواه المعهود خلال منافسات الموسم الجديد بعدما انضم برفقة محمد مجدى من الزمالك فى الموسم قبل الماضى لتدعيم الجانب الهجومى للدراويش.
وقال الشامى، ”لم اقدم أى شىء للاسماعيلى حتى الآن، سأبذل قصارى جهدى للعودة لمسيرة التألق من جديد، أشكر محمود جابر المدير الفنى وباقى أعضاء الجهاز الفنى الذين يمنحونى الثقة باستمرار، أرى الجهاز الحالى نجح فى إعادة الفريق للوقوف على قدميه منذ الموسم الماضى".
وأضاف جناح الإسماعيلى، "الفريق تطور بشكل ملحوظ لاسيما بعد إبرام مجموعة من الصفقات على مستوى عال ستساهم فى عودة الفريق للمسار الصحيح، نعلم مدى حزن الجماهير بسبب سوء النتائج التى تحققت فى الموسم الماضى ونعدهم بتقديم الأفضل الموسم المقبل".
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