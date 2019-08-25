خليفة لاسارتي (3).. بطل دوري أبطال أوروبا الذي قهر "سرطان المخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يسابق الأهلي الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة المدرب الأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي، وذلك قبل مباراة السوبر في الـ18 من سبتمبر القادم.

ومن أبرز الأسماء المتاحة للأهلي المدرب الألماني هيكو هيرليتش؛ بعد تعثر مفاوضات الأهلي مع قائمة الخمسة (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

من هو هيكو هيرليتش؟

يبلغ من العمر 47 عاماً. ولد بمدينة مانهايم في ألمانيا الغربية. لعب في مركز المهاجم. بدأ مشواره مع كرة القدم فى نادي "إف سي كولناو" وهو في السابعة من عمره، واستمر معه 8 سنوات، ثم انتقل لنادي "إف إم إمندينجن"، ولعب له عامين ليبدأ مشواره الاحترافي الحقيقي وهو في الـ15 من عمره بالانتقال إلى نادي فرايبورج.

سجل حافل

في عام 1989، انتقل هيرلتيش من فرايبورج إلي باير ليفركوزن، ولعب معه 75 مباراة مسجلاً 6 أهداف، وتوج معه ببطولة كأس ألمانيا، ثم انتقل عام 1993 إلى نادي بوروسيا مونشنجلادبا، وحقق معه انطلاقة رائعة مسجلاً 28 هدفًا في 55 مباراة، وتوج ببطولة الكأس لينتقل بعد عامين فقط إلى بوروسيا دورتموند.

جاء هيرلتيش الأول مع دورتموند استثنائياً وتوج بالدوري الألماني مع دورتموند موسم 1995-1996 بالإضافة إلى لقب الهداف بالإضافة إلى انجازه الأهم الفوز بدوري أبطال أوروبا 1996-1997 ثم عاد موسم 2001-2002 وتوج بالدوري الألماني مرة أخرى، ولعب مع دورتموند بشكل إجمالي 128 مباراة مسجلاً 41 هدف وكان من أهم نجوم الفريق.

على الصعيد الدولي لعب هيرلتيش عام 1995 خمس مباريات للمنتخب الألماني ، وكلها في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 1996 وسجل هدفًا واحدًا أمام ويلز، لكنه غاب عن البطولة التي فازت بها ألمانيا بسبب الإصابة.

قاهر السرطان

في خريف عام 2000، اكتشف هيرلتيش أنه مصاب بورم خبيث في المخ. تم علاجه بنجاح بالعلاج الإشعاعي وعاد إلى فريقه عام 2001 وتوج معه بالدوري الألماني لكنه لم يتمكن من العودة إلى مستواه ليعلن في عام 2004 اعتزال كرة القدم بعد عدة إصابات.

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مدرب

حصل على رخصة تدريب في عام 2005 وبدأ تدريب فريق شباب بوروسيا دورتموند. كما أصبح المتحدث الألماني وفي يوليو 2007 ، تم تعيينه مدربًا لفريق ألمانيا تحت 17 عامًا وفاز بالمركز الثالث في كأس العالم 2007 التي اقيمت في كوريا الجنوبية ثم تولي تدريب منتخب الألماني تحت 19 عام لمدة عام واحد فقط.

في 27 أكتوبر 2009 بدأ مشواره مع تدريب الأندية واشرف على تدريب بوخم الألماني واستمر معه لمدة موسم واحد حقق خلاله أربعة انتصارات وثمانية تعادلات و 10 خسائر ثم انتقل لتدريب أونترهاخينج وغادره لأسباب شخصية

العدو اللدود وضلع في مشروع جوارديولا

في 21 يونيو 2013 ، انتقل هيرلتيش إلى العدو اللدود دورتموند فريق بايرن ميونيخ واشرف على تدريب فريق تحت 17 عامًا ضمن مشروع النادي البافاري الذى تضمن اسناد مهمة الفريق الأول لبيب جواردويولا والفريق الثاني للهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الحالي لأياكس ولكن هيرلتيش غادر في يونيو 2015 قبل عام من رحيل بيب.

ليفركوزن

في 9 يونيو 2017 ، تم الإعلان عن عودة هيرليتش إلى ليفركوزن كمدرب، وقاد المدرب فريقه السابق في 64 مباراة فاز في 32 وتعادل في 14 وخسر في 18 قبل أن يغادر في ديسمبر الماضي ويبقى بدون عقد حتى الآن.

تكتيك متنوع

في عامه الأخير مع ليفركوزن تنوعت خيارات هيرليتش التكتيكية، حيث استخدم أكثر من طريقة لعب، أهمها ٤-٢-٣-١ الطريقة الأساسية بالإضافة إلي: ٤-٣-٣ و ٤-١-٤-١ و ٣-٥-٢ و ٣-٤-٣ و ٣-٤-٢-١ و ٥-٤-١ و ٤-٤-٢.

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