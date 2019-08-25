بوردو يستهدف إنقاذ النني من تهميش آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية اهتمام نادي بوردو الفرنسي بالحصول على خدمات الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي قبل أسبوع من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية في 2 سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة "ميرور" اليوم الأحد نقلا عن تقارير فرنسية إن نادي بوردو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يستعد لتقديم عرض إلى إدارة الجانرز من أجل ضم النني على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن صاحب الـ27 عاما اقترب من الرحيل عن آرسنال هذا الصيف، في ظل خروجه تمامًا من حسابات المدير الفني الإسباني يوناي إيمري، الذي يأمل في تقليص قائمة المدفعجية.

وكان إيمري أكد يوم الخميس الماضي أنه تحدث مع النني وأبلغه بأنه يعرف وضعه جيدًا في النادي، حيث صرح: "أتمنى له الأفضل، وأعتقد أنه إذا انتقل إلى فريق آخر سيكون الأنسب له كي يواجه تحديًا جديدًا".

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وجذب النني في الميركاتو الجاري اهتمام العديد من الأندية التركية أبرزها جالطة سراي ومنافسه فنربخشة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب الأمور المادية الخاصة بالراتب الذي سيتقاضاه اللاعب.

ويتقاضى النني، الذي وقع على عقد طويل الأمد مع آرسنال العام الماضي، مبلغ 55 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، إلا أنه لم يظهر مع الفريق خلال الموسم الحالي، ولعب دورا بسيطا في الموسم الماضي.

ولم يجد لاعب المقاولون العرب السابق لنفسه مكانا في تشكيل آرسنال، خاصةً منذ رحيل المدرب آرسين فينجر، في ظل وجود الثلاثي ماتيو جندوزي ولوكاس توريرا وجرانيت تشاكا كخيارات وسط دفاعية.

يُذكر أن النني انتقل إلى آرسنال قبل ثلاث سنوات قادما من نادي بازل السويسري، وخاض اللاعب المصري 89 مباراة بقميص الجانرز معظمها في الدوري الأوروبي والكأس، وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.