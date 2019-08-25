هندرسون يعلق على هدف صلاح في مرمى أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول بفوز فريقه على آرسنال في المباراة التي جمعتهما أمس السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، كما أثنى على هدف الدولي المصري محمد صلاح.

وحل أرسنال ضيفًا على نظيره ليفربول وتمكن الأخير من الفوز بثلاثية مقابل هدف ليعزز صدارته لجدول ترتيب بريميرليج برصيد 9 نقاط.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال هندرسون: "ثلاث نقاط أخرى حصلنا عليها، قدمنا أداء جيد، بشكل عام أنا سعيد بالنتيجة".

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وأضاف: "لقد بدأوا (أرسنال) بشكل جيد وفازوا في مباراتي الجولة الأولى والثانية لذا أدركنا أن المباراة ستكون صعبة، لعبنا بكل قوتنا ، ودافعنا بشكل جيد".

كما أثنى هندرسون على الهدف الثالث الذي سجله الفرعون المصري صلاح قائلًا: "لقد كان هدفًا رائعًا، انطلق بالكرة وسدد بقدمه اليسرى التي رأيناها عدة مرات".

وأتم قائد الريدز: "كانت الأهداف الثلاثة جيدة، الآن نحن بحاجة إلى التعافي والتدريب بقوة من أجل الاستعداد لمباراة صعبة ضد بيرنلي".