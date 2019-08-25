"لا يحب الكبار".. متعب يهاجم البدري ويكشف تفاصيل جديدة بشأن مباراة اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام البدري، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، معروف بأنه لا يحب اللاعبين الكبار، ودائما يفضل اللاعبين الصغار، لأنه يستطيع احتواءهم. واعتزل عماد متعب كرة القدم مطلع الموسم الماضي، واتجه لمجال التحليل.

قال عماد متعب، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تقابلت مع حسام البدري صدفة بعد العودة من التعاون، قال لي إنه يريد رؤيتي في النادي وقتما كان مديرا فنيا للأهلي، لكن لم أذهب في الحقيقة".

وواصل: "لم أقابله بعد ذلك، لا يوجد لديّ أي مشكلة في الحديث معه، هناك فارق بين أن المدير الفني لا يقوم بالدفع بك في المباريات لوجهة نظر فنية، وأنه الفني يريد أن يؤذيك، هو لم يكن يريد بقائي، لهذا أراد أن يشوه صورتي".

وأكمل: "حسام البدري لديه وجهة نظر في المهاجم أن يكون هجاما وعداء، هو أيضا لا يحب اللاعبين الكبار، الجميع يعلم هذا الأمر، سبق أن حدث نفس الموقف مع محمد أبوتريكة ووائل جمعة في 2008، وحصل بعد ذلك مع محمد بركات ومحمد شوقي".

وأضاف: "تكرر الأمر بعد ذلك مع حسام غالي ومعي شخصيا، وكان سيأتي الدور على شريف إكرامي، هو يحب اللاعبين الصغار، هذا معروف للجميع، نتذكر في 2008 كان يحتوي أحمد شكري وشهاب الدين أحمد، بعد ذلك كريم نيدفيد، هذا ليس تقليلا منهم بالطبع".

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واستكمل: "في مباراة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، الفريق في مباراة الذهاب بمصر كان يحتاج للفوز، لعبت 4 دقائق فقط لا غير، إذا كنت بالفعل لا أستطيع اللعب، فلماذا لعبت في المغرب 25 دقيقة".

وشدد: "هو لم يكن يحب أن أستمر في النادي الأهلي، نفس الأمر بالنسبة لحسام غالي".

وتابع: "ما يجعلني أشعر بالذهول من موقف حسام البدري معي أنه من قام باكتشافي، قال للراحل صالح سليم عني إنني سأكون من أفضل المهاجمين في مصر في لقاء جمعني بالمايسترو في أهلي مدينة نصر".

وصرح: "لقد وقعت على عقد مباراة اعتزالي قبل كأس الأمم. نسعى لأن يكون هناك وقت مناسب خلال شهر ديسمبر المقبل، نتفاوض مع أندية كبيرة في أوروبا، أكبر 4 أندية في أوروبا، الاتفاق أن تقام المباراة مع ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس أو ليفربول".

واختتم: "البحث عن موعد يناسب أجندة تلك الأندية هو الأزمة فقط، قد نضطر لتأجيل المباراة لمايو المقبل، سيتم حسم الأمور قريبا".