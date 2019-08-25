"على طريقة ميسي".. أحمد فتحي يكشف كواليس هدفه الأغلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، كواليس هدفه الأغلى في مسيرته حين هز شباك المصري البورسعيدي في نهائي كأس مصر (2016-17)، ليمنح فريقه فوزا قاتلا بنتيجة (2-1) في لقاء امتد لأشواط إضافية.

وقال فتحي في تصريحات لقناة "الأهلي" صباح اليوم الأحد: "أحب مشاهدة المباريات العالمية دائمًا، فأحرزت الهدف مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي يضع الكرة على طريقته الخاصة من فوق حارس المرمى".

وأضاف: "تسببت قبل الهدف في ضربة ركنية علينا، وقام المدرب حسام البدري بمعاتبتي، قبل أن ينجح علي معلول في تشتيتها".

وأكمل: "اتجهت نحو صالح جمعة الذي مرر الكرة إليّ من رمية تماس، ورغم أنها كانت سيئة إلا أنني ضغطت على لاعب المصري بهدوء لعدم ارتكاب خطأ وتجنب ارتداد الكرة علينا".

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وتابع: "حصلت على الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عمرو جمال ولم يكن لدي خيارات كثيرة، فوضعتها من فوق الحارس فدخلت المرمى".

وأشار صاحب الـ34 عامًا إلى أنه يعتز بهذا الهدف ويرى أنه الأغلى في مسيرته.

يُذكر أن الأهلي ودع النسخة الحالية من كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز (1-0) في دور الـ16 من المسابقة.