وزارة الرياضة تصرف مكافأة 200 ألف جنيه تكريما لفريدة عثمان

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مكافأة لتكريم الفراشة المصرية فريدة عثمان وذلك بعد حصولها على الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للسباحة للكبار والتي أقيمت بكوريا خلال الفترة من 9 الي 29 يوليو 2019، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. الفترة من 9 الي 29 يوليو 2019، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. أكد صبحي ان تكريم الفراشة المصرية فريدة عثمان يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم الابطال الرياضيين الذين يساهمون في رفع اسم مصر عاليًا، حيث تمت الموافقة على صرف 200 ألف جنيه تكريما للاعبة والجهاز الفني والإداري، وذلك بعد المستوى المتميز الذى ظهرت عليه البطلة المصرية في بطولة العالم للسباحة للكبار واحرازها الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة. الابطال الرياضيين الذين يساهمون في رفع اسم مصر عاليًا، حيث تمت الموافقة على صرف 200 ألف جنيه تكريما للاعبة والجهاز الفني والإداري، وذلك بعد المستوى المتميز الذى ظهرت عليه البطلة المصرية في بطولة العالم للسباحة للكبار واحرازها الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة.

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