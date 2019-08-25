السباحة تهدى مصر لقب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب رقم 12

أصبحت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى، تغرد منفردة على قمة الترتيب العام للدول المشاركة فى الدورة والبالغ عددها 54 دول، بعد أن أهدت السباحة المصرية التى شاركت فى الدورة اللقب إلى مصر قبل إنتهاء المنافسات رسميًا فى العديد من الألعاب ، وذلك بحصولها على 43 ميدالية متنوعة بعد إنتهاء منافساتها رسميًا مساء أمس السبت والتى أقيمت على مدار أربعة أيام، منها 14 ذهبية و19 فضية و10 بورنزية.

فى الوقت الذى حصلت البعثة المصرية فى جميع الألعاب حتى مساء أمس على 77 ميدالية متنوعة

منها 25 ميدالية ذهبية، وبذلك تكون السباحة قد حققت أكثر من نصف العدد الكلى من الميداليات، وايضا أكثر من نصف عدد الميداليات الذهبية، فضلا عن أن السباحة هى التى اعادت مصر إلى قمة الترتيب العام بعد ساعات من اعتلاء الجزائر القمة، وذلك من أول يوم بدأت فيه منافسات اللعبة وحتى ختامها أمس، ومصر متصدرة جدول الترتيب العام بفضل الميداليات التى كانت تحققها السباحة كل يوم على مدار الأربعة أيام ، لتصبح السباحة هى أيقونة مصر ومصدر السعادة والفرحة لجميع أفراد البعثة المصرية المشاركة فى الدورة .

وتضم قائمة الشرف 31 فردا هى قوام بعثة السباحة التى شاركت فى الدورة ضمت 8 أعضاء جهاز فنى وإدارى وطبى، وهم على وردة عضو مجلس إدارة إتحاد السباحة رئيسا للبعثة والدكتور محمد دسوقى مدير فنيا وحسين عامر مدربا عاما وأحمد ناجد ومحمد أبو الدهب مدربان وأحمد حسين للعلاج الطبيعى وياسر على مديرا اداريا ومحمد هارون اداريا ، و31 سباحا وسباحة هم ، أحمد أكرم ومروان القماش ونور الجندى وهانيه مورو وفريدة عثمان وعبد الرحمن حجازى ومحمد حسن ورولا حسين وعلى خلف الله وفريدة أيمن ومروان العمراوى ولجين عبد اللطيف وأمينة السبيجلى وروان الدماطى وفارس مشالى وياسمين الشماع وياسمين حسان ومحمد عيسوى وأحمد سالم ومحمد سامح وعبد الرحمن سامح وسارة سليمان وامينة فريد .