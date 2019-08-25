اليوم ..منتخب الطائرة يواجه نظيره الكاميرونى في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الأفريقية

يلتقى منتخبنا الوطنى الأول للرجال للكرة الطائرة مع نظيره الكاميرونى اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب السادسة بتوقيت القاهرة فى ثانى مباريات منتخبنا فى دورة الألعاب الأفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى، وكان المنتخب قد تمكن من الفوز على منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أشواط نظيفة فى أولى مبارياته بالدورة، جاءت نتيجة الأشواط 25 / 19 ، 25 / 20 ، 25 / 17 ، واستعد المنتخب لمباراته الثانية والمهمة والقوية مع المنتخب الكاميرونى بطل أفريقيا، منذ أول أمس بعد انتهاء لقاء الرأس الأخضر مباشرة والتى ألقى بعدها الهولندي جيدو المدير الفنى للمنتخب محاضرة مع اللاعبين ومشاهدة أحد مباريات المنتخب الكاميرونى فى البطولة الأفريقية التى اختتمت

مؤخرًا بتونس، للتعرف على نقاط القوة والضعف فى خطوط المنافسة للتدريب غدًا على كيفية استغلالها .

قال أحمد عبدالدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة إن منتخبنا الوطنى الأول قدم مباراة قوية أمام منتخب الرأس الأخضر، وتمكن من الفوز باللقاء بكل سهولة وارتياحية، مشيرًا إلى أن الفوز على المنتخب الكاميرونى فى لقاء اليوم يعد خطوة مهمة نحو المنافسة على الميدالية الذهبية، مؤكدًا أن المنتخب الكاميرونى مكتمل الصفوف، ويضم مجموعة قوية من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية، فضلًا عن أنه بطل أفريقيا.

أضاف عبدالدايم أن منتخبنا ينقصه أربعة لاعبين من العناصر الأساسية بالفريق، وهم أحمد صلاح وعبدالله

عبدالسلام ورشاد شبل ومحمد رضا بعد أن رأى الجهاز الفنى منحهم راحة سلبية مع التدريب الخفيف للاستفادة منهم فى البطولة الأفريقية التى تقام يناير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو الصيف المقبل، وأيضًا مشاركتهم فى بطولة العالم التى تقام باليابان خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى منح الفرصة لبعض اللاعبين من منتخب 23 عامًا وقام بضمهم للمنتخب الأول وهم أحمد ضياء وعبدالرحمن سعودى وهشام يسرى من أجل إكسابهم مزيدًا من الخبرات من خلال المشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًّا بالمغرب .

يمثل منتخبنا فى الدورة اللاعبين أحمد يوسف وأحمد سعيد وأحمد ضياء وعمر تايسون ومصطفى ريشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبدالرحمن سعودى وحسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى وأحمد عبدالعال، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى، أحمد عبدالدايم مديرًا إداريًّا والهولندي جيدو مديرًا فنيًّا وأحمد عاشور مدربًا ورجب قطب محلل تقني وعبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعى .