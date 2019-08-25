مانشستر يونايتد يضع نجم ليستر سيتي ضمن قائمة اهتماماته

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إدراج لاعبين ضمن قائمة صفقاته المتوقعة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يسعى في يناير المقبل، للتعاقد مع جيمس ماديسون، نجم ليستر سيتي.
وتابعت "فشل يونايتد في استقداملاعب خط وسط جيّد خلال الصيف الحالي، أمر بدأ يخلق مشكلة لأولي سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر".
وأوضحت الصحيفة أن اليونايتد يعاني من عدم وجود صانع ألعاب، وهو ماظهر في هزيمةالفريق أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بالأمس، بعد أن سيطر الشياطين الحمر على المباراة ولكنهم فشلوا في خلق فرص تهديفية.
واختتمت أن أحد الخيارات المتاحة لليونايتد من أجل تدعيم خط الوسط هو التعاقد مع ماديسون، خاصة مع تألقه مع ليستر، ووجود توقعات بانضمام اللاعب إلى منتخب إنجلترا في الفترة المقبلة.
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