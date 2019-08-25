سلة الأهلي تخوض عدة وديات قبل الموسم الجديد

تحدث أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال الأسابيع المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

وقال إن الفريق سيخوض عددًا من

المباريات الودية متدرجة المستوى، مشيرًا إلى أنه فضّل تأخير خوض هذه المباريات لضمان تواجد كل اللاعبين بالقائمة، حتى يحقق الفريق أقصى استفادة منها، بالإضافة إلى تحديد مواعيد قريبة من انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأشار توفيق إلى أن فترة الإعداد تسير بشكل مثالي، لافتًا إلى أن هناك إصرارًا وعزيمة لدى الجميع للاستفادة منها وتقديم موسم مميز يليق بطموحات جماهير الأهلي.