نهائي ميت فضالة يهدد جهاد جريشة بالإيقاف

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علمت "الوفد" أن جهاد جريشة الحكم الدولي، بات مهددًا بالإيقاف، بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.
أدار جهاد جريشة نهائي مركز شباب ميت فضالة منذ أيام قليلة من دون الحصول على إذن منلجنة الحكام، وهو ما يستوجب إيقافه بحسب لوائح اللجنة.
شهدت المباراة مناوشات بين جريشة وبين جمهور الأهلي الذي وجه السباب للحكم اعتراضًا على قراراته في لقاءالفريق أمام بيراميدز في الكأس.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو للحكم الدولي يعتذر فيه لجمهور الأهلي، مما زاد غضب مسئولي اللجنة، خصوصًا أنها ليست المرة الأولى التي يفعلها الحكم الدولي بعدما سبق واعتذر لجمهور الأهلي عقب مباراة الفريق أمام الرجاء المطروحي عام 2015.
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