باريس سان جيرمان يستعد للتعاقد مع بديل نيمار

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي، في الاستعداد لرحيل نجمه نيمار دا سيلفا، وقام بتحديد بديله ليتم التعاقد معه لتعويض البرازيلي.

وكان كل من ريال مدريد وبرشلونة، أبدوا رغبة قوية في ضم نيمار خلال الصيف الحالي، خاصة مع إعلان اللاعب رغبته في الرحيل عن

صفوف باريس سان جيرمان، وكذلك دخوله في أزمات مع إدارة النادي الباريسي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس.

وأشارت إلى أن إدارة باريس

سان جيرمان، تنوي التقدم بعرض يبلغ 110 مليون يورو، من أجل ضم زاها، والذي لفت أنظار العديد من الأندية بعد تألقه الموسم الماضي.

يذكر أن كل من آرسنال وإيفرتون حاولا كثيراً ضم زاها هذا الصيف، إلا أن مغالاة إدارة كريستال بالاس في طلباتها المادية، مما أدى لبقاء اللاعب في صفوفه بنهاية موسم الانتقالات في إنجلترا.