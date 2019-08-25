جيرارد يُخفف على توريس النهاية الكارثية لمسيرته الكروية!

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ودع نجم ليفربول والمدير الفني الحالي لنادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي “ستيفن جيرارد” زميله السابق في ليفربول “فرناندو توريس” برسالة مؤثرة بعد يومين النهاية الكارثية لمسيرة “النينيو” مع كرة القدم، حيث مُني بخسارة فادحة في مباراته الأخيرة، قوامها ستة أهداف لهدف، في إحدى جولات الدوري الياباني الممتاز.

وجاءت رسالة جيرارد لتخفف على توريس وطأة الخسارة، حيث قال “أحببت اللعب معك، أتمنى أن تعود أيامنا، حين كنت أتسلم الكرة أعرف بأنك ستتحرك خلف المدافعين، كنت أرسل الكرات الطويلة دون تردد”.

وأضاف “لا أخفيك سرًا بأنك حوّلت العديد من تمريراتي السيئة إلى أهداف. أتمنى لك التوفيق فيما هو قادم، وعليك أن تفخر بمسيرتك، ومن جانبي أنتظر أن نلتقي من جديد”.

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وشكل جيرارد مع توريس ثنائية مذهلة في خط هجوم ليفربول لمدة خمسة أعوام بين عامي 2007 و2011، وكانا على مقربة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2009/2008 تحت قيادة المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، إلا أن مانشستر يونايتد بقيادة العظيم “سير أليكس فيرجسون” استطاع خطف اللقب في الردهات الأخيرة من الموسم، مستغلاً سقوط ليفربول في التعادل بنتيجة 4/4 على آنفيلد روود أمام آرسنال، في مباراة آرشافين الشهيرة يوم 21 أبريل 2009.

وأعلن توريس أن مباراته الأخيرة في كرة القدم ستكون مع ساجان توسو على ملعب الفريق “بيست أمينيتي” أول أمس الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019 ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الياباني الممتاز.

لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، وخسر فريق “النينيو” بنتيجة فادحة قوامها ستة أهداف لهدف أمام نادي فيسيل كوبي الذي يلعب له الرباعي الشهير “توماس فيرمالين وآندرياس إنييستا ولوكاس بودولسكي ودافيد فيا”.

صاحب الـ 35 عامًا، كان قد انتقل إلى ساجان توسو الياباني في يوليو 2018، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ولعب معه 35 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف فقط.