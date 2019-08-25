رياضة | عاجل.. اللجنة الخماسية تعيد الجماهير بالسعة الكاملة في 6 ملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اللجنة الخماسية تعيد الجماهير بالسعة الكاملة في 6 ملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الحصول على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير مباريات الموسم الجديد.

وتوصلت الجبلاية لاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور الجماهير مباريات الدوري والكأس بالسعة الكاملة في 6 ملاعب وهم: "استاد القاهرة، استاد الإسكندرية، استاد الإسماعيلية، استاد السويس، استاد الدفاع الجوي، استاد السلام"، وهي الملاعب التي استضافت مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية مؤخرًا.

ويعد الاتجاه الأقرب داخل الجبلاية أن يكون دخول الجماهير في مباريات الدوري والكأس الموسم المقبل من خلال نظام تذكرتي الذي تم تطبيقه في كان 2019.