رياضة | السباحة تهدى مصر مبكرا لقب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب رقم 12

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السباحة تهدى مصر مبكرا لقب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب رقم 12 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ، تغرد منفردة على قمة الترتيب العام للدول المشاركة فى الدورة والبالغ عددها 54 دول ، بعد أن أهدت السباحة المصرية التى شاركت فى الدورة اللقب إلى مصر قبل إنتهاء المنافسات رسميا فى العديد من الألعاب ، وذلك بحصولها على 43 ميدالية متنوعة بعد إنتهاء منافساتها رسميا مساء أمس السبت والتى أقيمت على مدار أربعة أيام ، منها 14 ذهبية و19 فضية و10 بورنزية ، فى الوقت الذى حصلت البعثة المصرية فى جميع الألعاب حتى مساء أمس على 77 ميدالية متنوعة منها 25 ميدالية ذهبية ، وبذلك تكون السباحة قد حققت أكثر من نصف العدد الكلى من الميداليات ، وايضا أكثر من نصف عدد الميداليات الذهبية ، فضلا عن أن السباحة هى التى اعادت مصر إلى قمة الترتيب العام بعد ساعات من اعتلاء الجزائر القمة ، وذلك من أول يوم بدأت فيه منافسات اللعبة وحتى ختامها أمس ، ومصر متصدرة جدول الترتيب العام بفضل الميداليات التى كانت تحققها السباحة كل يوم على مدار الأربعة أيام ، لتصبح السباحة هى أيقونة مصر ومصدر السعادة والفرحة لجميع أفراد البعثة المصرية المشاركة فى الدورة .