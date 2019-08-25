رياضة | ليفاندوفسكي يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بشكل كبير من تجديد عقده مع بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم.

ويتألق ليفاندوفسكي بشكل ملفت مع النادي البافاري وسجل 3 أهداف "هاتريك" أمس السبت، في شباك شالكه.

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ومن المتوقع أن يجدد المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً عقده مع بايرن حتى 2023.

وينتهي العقد الحالي لليفاندوفسكي مع بايرن في 2021، وبدأت المفاوضات بشأن العقد الجديد منذ المعسكر الإعدادي للنادي الألماني في أمريكا.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أننا على الطريق الصحيح، الكثير من الأمور قد تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة".