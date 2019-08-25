رياضة | ميتشو ينقلب ويتوعد نجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو ينقلب ويتوعد نجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على الحديث مع اللاعبين عقب مباراة ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا .

وشدد المدرب على غضبه من الأنانية لدى بعض اللاعبين وعدم توظيفهم مهاراتهم بشكل جماعي، مشددًا على أنه لن يقبل بتكرار ما حدث.

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وأوضح ميتشو أن الزمالك سيواجه منافسين أقوياء في اللقاءات القادمة واللعب بتلك الطريقة سيؤثر بشكل سلبي ويمنح الفرق الأخرى الفرصة للفوز.

وتابع ميتشو للاعبي الزمالك: "لا يوجد نجم أوحد، الفريق بأكمله هو النجم ومن لا ينفذ التعليمات لن يشارك"