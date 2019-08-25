رياضة | اليوم.. انطلاق منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الاحد منافسات رفع الأثقال بدورة الالعاب الافريقية رقم "١٢" بالمغرب، بمشاركة متميزة للمنتخبات الافريقية ووصل عدد المشاركين 137لاعب ولاعبة، حيث تشارك فيها 57 لاعب، ة والتي تنطلق منافساتها اليوم في فئة ٤٥ كيلو، و ٤٨كيلو، وايضا سوف تبدٱ منافسات الرجال بوزن 55 كيلو.

من جانبة أكد المحاسب أحمد سمير رئيس بعثة المنتخب المصري لرفع الاثقال، ان شاركنا أمس السبت بمقر اقامة المنتخبات بالقرية الاولمبية بالرباط بحضور المدير الفني للمنتخبات الوطنية المؤتمر الفني الذي تم فيه وضع الجدول الزمني لانطلاق المنافسات والمقرر انطلاقها اليوم الاحد بالصالة المغطاه بمنطقة النهضة ومن المقرر ان تشارك في منافسات اليوم اللاعبة هبه أحمد في وزن ٤٨ كيلو، ولن يشارك الرجال في وزن 55 كيلو.

وأضاف "سمير" أن هناك منافسة شرسة في مسابقات الرجال نظرآ للعدد الكبير من اللاعبين المشاركين التي يبلغ عددهم ٨٠ لاعبآ، وان من المقرر مشاركة بطلنا الدولي أحمد سعد غدآ الاثنين في منافسات وزن 67 كيلو في الرابعة عصرآ.

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وأوضح المحاسب أحمد سمير،ان الروح المعنوية عاليه لجميع اللاعبين، وتعهدوا ان يرفعوا علم مصر في جميع الاوزان، من اجل رسم البسمة لجمهور مصر العظيم وهناك التزام من جميع افراد البعثة سواء في التدريبات او الالتزام بكافة التعليمان، ونطالب المصريين بالدعاء لنا حتي نحقق امنياتهم ونكون بحق اسياد افريقيا والعالم في رفع الاثقال

الجدير يالذكر ان بعثة مصر والمغرب من اكبر المنتخبات المشاركة في رفع الاثقال حيث يشارك كلا منهما ب20لاعب ولاعب، وتأتي جنوب افريقيا في المركز الثالث ١٩ لاعب ولاعبه.

ويجدر الإشارة ان منتخب مصر لرفع الأثقال يشارك ،ل«20» لاعبا، عشر لاعبين في منافسات الرجال وهم: " أحمد سعد وزن ٦٧ك ، مصطفى وحيد٧٣ ك ، محمد ايهاب ٨١ ك، كريم كحله ٨٩ ك ، محمد سليم ٩٤ ك م ، رجب عبد الحى ١٠٢ ك ، جابر فرحان ، محمد هشام ١٠٩ ك ، عبد الرحمن محمد +109 ك ، أحمد عادل ٨٩ ك .