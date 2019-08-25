رياضة | خاص.. الأهلي يرد على الاتهامات الموجهة لصالح جمعة بالسهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يرد على الاتهامات الموجهة لصالح جمعة بالسهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن السبب وراء غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر، عن المباراة الماضية أمام فريق إطلع بره بطل جنوب السودان والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بتسعة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد يوسف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"صالح لم يتدرب مع الفريق عقب مباراة بيراميدز، بسبب شكواه من ألام في الركبة والعضلة الضامة".

وأضاف يوسف :"الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قام بفحص صالح جمعة ووضع له برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة".

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وتابع يوسف:"صالح تحدث معي قبل مباراة إطلع بره وأبلغني بإصابته وعلى هذا الأساس قمت باستبعاده من قائمة المباراة وليس لأي أمر آخر".

كانت الاتهامات قد طالت صالح جمعة بدعوى العودة للسهر قبل مباراة اطلع بره في دوري أبطال إفريقيا.