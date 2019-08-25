رياضة | سيميوني: عودة دييغو كوستا خلال أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني: عودة دييغو كوستا خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، اليوم السبت، أن المهاجم الدولي دييغو كوستا "يبذل قصارى جهده للعودة بشكل قوي" للفريق، في الوقت الذي ألمح فيه "لإمكانية عودته للتدريبات بنهاية الأسبوع الجاري".

ويؤدي كوستا برنامجاً تأهيلياً للشفاء من إصابته في عضلة الفخذ اليسرى في ودية فريقه أمام يوفنتوس بداية الشهر الجاري، كما أنه كان ينفذ عقوبة الإيقاف لثمان مباريات منذ مواجهة برشلونة في الدور الثاني للموسم الماضي على ملعب الكامب نو.

وقال سيميوني حول هذه النقطة أثناء المؤتمر الصحافي عشية مواجهة ليغانيس على ملعب بوتاركي في الجولة الثانية بالليغا "نتمنى أن ينضم للتدريبات بنهاية الأسبوع الجاري. الأمر وارد للغاية".

وتابع "المنافسة في الليغا تصبح أصعب في كل موسم. الفوز أصبح صعبا للغاية. الأمر الوحيد بالنسبة لنا هو محاولة التحسن في كل مباراة، وهذا ما سنتطلع إليه أمام ليجانيس، الذي يلعب دائماً أمامنا بذكاء، وبمدرب يستعد جيدا للمباريات".

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وعلى مدار 3 زيارات للأتلتي لملعب جاره المدريدي الصغير، لم يحقق أي انتصار واكتفى بالتعادل فيها جميعاً.

وحول موقف مواطنه أنخيل كوريا من الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الذي ينتهي مطلع سبتمبر(أيلول) المقبل، أوضح أنه يرغب في بقاء اللاعب في الفريق.

وأوضح "كوريا يعلم منذ بداية الموسم أنه لن يشارك في أول مباراتين في الليغا (بداعي طرده في آخر جولات الموسم الماضي أمام ليفانتي)، وهو دائما يتدرب بشكل رائع، وبتفاني كبير، وسيقرر النادي ما هو الأفضل للجميع هذا الموسم".

واستهل "الروخيبلانكوس" الموسم بانتصار بهدف نظيف على خيتافي بتوقيع ألفارو موراتا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.