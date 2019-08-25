رياضة | مركز شباب والأهلي يتسببان في عقوبات على جهاد جريشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب والأهلي يتسببان في عقوبات على جهاد جريشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشعل جهاد جريشة الحكم الدولي موجة غضب شديدة داخل تحاد الكرة بعد نشره مقطع فيديو خلال الساعات الماضية يعتذر فيه لجماهير الأهلي عن الأخطاء التي ارتكبها خلال مواجهة بيراميدز في كأس مصر.
وكان الأهلي قد ودع بطولة كأس مصر بعد الخسارة من فريق بيراميدز بهدف نظيف في مباراة أدارها الحكم الدولي جهاد جريشة.
ويدرس الاتحاد توقيع عقوبة على جهاد جريشة لعدة اسباب، الأول وهو نشر فيديو يعتذر فيه لجماهير الأهلي بعدما ارتكب خطأ في عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لحسين الشحات، أما السبب الثاني بسبب إدارته لمباراة نهائي مركز شباب "فضالة"، إحدى قرى محافظة الدقهلية، دون الرجوع للاتحاد، ، وهو ما قد يعرض الحكم الدولي لعقوبة قد تصل إلى الإيقاف.