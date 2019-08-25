رياضة | مركز شباب والأهلي يتسببان في عقوبات على جهاد جريشة

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اشعل جهاد جريشة الحكم الدولي موجة غضب شديدة داخل تحاد الكرة بعد نشره مقطع فيديو خلال الساعات الماضية يعتذر فيه لجماهير الأهلي عن الأخطاء التي ارتكبها خلال مواجهة بيراميدز في كأس مصر.

وكان الأهلي قد ودع بطولة كأس مصر بعد الخسارة من فريق بيراميدز بهدف نظيف في مباراة أدارها الحكم الدولي جهاد جريشة.