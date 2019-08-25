رياضة | اليوم .. منتخب الطائرة يواجه نظيره الكاميرونى فى ثانى مبارياته بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. منتخب الطائرة يواجه نظيره الكاميرونى فى ثانى مبارياته بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى منتخبنا الوطنى الأول للرجال للكرة الطائرة مع نظيره الكاميرونى اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب السادسة بتوقيت القاهرة فى ثانى مباريات منتخبنا فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ، وكان المنتخب قد تمكن من الفوز على منتخب الرأس الاخضر بثلاثة أشواط نظيفة فى أولى مبارياته بالدورة ، جاءت نتيجة الأشواط 25 / 19 ، 25 / 20 ، 25 / 17 ، واستعد المنتخب لمباراته الثانية والمهمة والقوية مع المنتخب الكاميرونى بطل إفريقيا ، منذ أول أمس بعد انتهاء لقاء الرأس الاخضر مباشرة والتى ألقى بعدها الهولندي جيدو المدير الفنى للمنتخب محاضرة مع اللاعبين ومشاهدة أحد مباريات المنتخب الكاميرونى فى البطولة الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بتونس ، للتعرف على نقاط القوة والضعف فى خطوط المنافسة للتدريب غد على كيفية استغلالها .

قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة إن منتخبنا الوطنى الأول قدم مباراة قوية أمام منتخب الرأس الاخضر ، وتمكن من الفوز باللقاء بكل سهولة وارتياحية ، مشيرا إلى أن الفوز على المنتخب الكاميرونى فى لقاء اليوم يعد خطوة مهمة نحو المنافسة على الميدالية الذهبية ، مؤكدا أن المنتخب الكاميرونى مكتمل الصفوف ، ويضم مجموعة قوية من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية ، فضلا عن أنه بطل إفريقيا .

أضاف عبد الدايم أن منتخبنا ينقصه أربعة لاعبين من العناصر الاساسية بالفريق ، وهم احمد صلاح وعبد الله عبد السلام ورشاد شبل ومحمد رضا بعد أن رأى الجهاز الفنى منحهم راحة سلبية مع التدريب الخفيف للاستفادة منهم فى البطولة الأفريقية التى تقام يناير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو الصيف المقبل ، وأيضا مشاركتهم فى بطولة العالم التى تقام باليابان خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل ، لافتا إلى أن الجهاز الفنى منح الفرصة لبعض اللاعبين من منتخب 23 عاما وقام بضمهم للمنتخب الأول وهم أحمد ضياء وعبد الرحمن سعودى وهشام يسرى من أجل إكسابهم مزيدا من الخبرات من خلال المشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب .