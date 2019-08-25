ليفربول مستعد لبيع محمد صلاح العام المقبل

جدة - عمرو شويل روما – وكالات - الخليج 365

كشفت صحيفة كالتشو ميركاتو الإيطالية، نقلاً عن تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا مستعد لبيع نجمه المصري محمد صلاح الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة: “بحسب التطورات الأخيرة، فإن إدارة نادي ليفربول مستعدة لبيع محمد صلاح (27 عاماً) مع نهاية الموسم المقبل”، مشيرة إلى اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد معه.

وصلاح الذي انتقل لصفوف ليفربول صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، أصبح الآن محط اهتمام أكبر أندية “القارة العجوز”، ومن أبرزهم العملاق الإسباني ريال مدريد، بحسب الصحيفة الإيطالية.