باريس سان جيرمان يعثر على بديل نيمار لرحيله الى برشلونة

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الأحد 25 أغسطس 2019
يسعى نادي باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي نيمار عن ملعب حديقة الامراء.
ووفقا للصحيفة البريطانية "ديلي ميرور" أن النادي الباريسي يجهز عرضاً ضخماً قدره 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع النجم الإيفواري، الذي لفت أنظار أرسنال للتعاقد معه قبل أن يحول الجانرز أنظارهم لمواطنه نيكولاس بييي ويضموه من ليل الفرنسي في صفقة قياسية.
وتشير الشكوك الى نيمار مع باريس سان جيرمان مع يستمر الصراع على خدماته بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.
ويرغب زاها في الرحيل عن كريستال بالاس هذا الصيف، والانتقال لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا على الرغم من توقيع عقد طويل الأمد مع فريقه بالصيف الماضي.
وطلب بالاس 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه الأول، وهو ما أفسد انتقاله لواحد من الأندية المنافسة قبل غلق الميركاتو في إنجلترا.
ويستهدف باريس سان جيرمان حسم صفقة زاها في الساعات المقبلة، لكن ذلك لن يؤثر على مطاردته للهدف الأول في الميركاتو الباريسي وهو نجم يوفنتوس باولو ديبالا.
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