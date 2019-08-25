العين الإماراتي يسعى لضم موهبة سان جيرمان

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الأحد 25 أغسطس 2019
يواصل نادي باريس سان جيرمان سياسة ترك لاعبيه الشباب للأندية العربية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر مراسل شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن إدارة بي إس جي قررت الاستغناء عن لاعب الوسط الشاب، عمر ياسين، ذو الأصول المصرية لينتقل لنادي العين الإماراتي.
ولفت إلى أن عمر ياسين، سيلحق بزميله في بي إس جي، إدريس مزاوياني، الذي انتقل لنفس الفريق الإماراتي.
ولم تنس أيضا الإشارة إلى أن الشقيق الأكبر، عبد الله ياسين (25 عاما) أحد ناشئي النادي الباريسي الذي انتقل قبل أيام قليلة لنادي المقاولون العرب في مصر.
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