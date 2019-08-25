شكرا لقرائتكم محمود حسن نجم الزمالك يعود من المانيا لتلقى عزاء والدته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، محمود حسن لاعب وسط الزمالك الصاعد، إلى القاهرة قادما من ألمانيا لوفاة والدته حيث يرغب اللاعب فى تلقى واجب العزاء بعد دخوله فى نوبة حزن شديدة بعد وفاة والدته ، وذلك بعد إجراء جراحة لعلاج الرباط الصليبى الأمامى والغضروف الخارجى تحت إشراف الدكتور ماير.

ويعد محمود حسن من ناشئين الزمالك مواليد 97 الذى تم تصعيدهم مع الفريق الأول قبل أن يتعرض مع الأبيض لإصابة فى الصليبى ليقرر مجلس إدارة نادى الزمالك سفره إلى الخارج وعلاجه بأفضل صورة بعد إصابته فى معسكر إعداد الفريق الذى أقيم فى مدينة 6 أكتوبر نهاية شهر يونيو الماضى.