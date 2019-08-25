شكرا لقرائتكم محمود حسن نجم الزمالك يعود من المانيا لتلقى عزاء والدته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد محمود حسن من ناشئين الزمالك مواليد 97 الذى تم تصعيدهم مع الفريق الأول قبل أن يتعرض مع الأبيض لإصابة فى الصليبى ليقرر مجلس إدارة نادى الزمالك سفره إلى الخارج وعلاجه بأفضل صورة بعد إصابته فى معسكر إعداد الفريق الذى أقيم فى مدينة 6 أكتوبر نهاية شهر يونيو الماضى.
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