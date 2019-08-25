شكرا لقرائتكم المقاصة يستعد للزمالك فى الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان المقاصة قد أنهى معسكر الاسماعيلية الخميس الماضي وحصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات السبت للاستعداد لمواجهة القلعة البيضاء.
ويواجه المقاصة نظيره نادي الزمالك الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر .
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