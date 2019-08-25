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فراعنة تنس الطاولة يقاومون ارتفاع الحرارة فى المغرب على طريقتهم الخاصة...

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جدة - عمرو شويل قام أشرف حلمى المدير الفنى لمنتخب السيدات "تنس طاولة" و معه خالد عصر لاعب منتخب الرجال ، على استخدام " طاقية الثلج " ووضعها على رؤسهم ، خلال متابعتهما للمنافسات فى دورة الألعاب الافريقية  ، وذلك للتغلب على درجة الحرارة المرتفعة فى المغرب ، حث تقام المنافسات على مدار اليوم فى مختلف اللعبات .

 

 

نشر خالد عصر صورة تجمعه بالمدرب خلال وضع الطاقية على رأسهم ، وعلق عليها " الجو حر أوى يا نجم "

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 يذكر أن مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 75 ميدالية متنوعة ، مقسمة الى 25 ذهبية ،  و31 فضية ، و 19 برونزية .

 


 

 

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