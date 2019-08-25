- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فراعنة تنس الطاولة يقاومون ارتفاع الحرارة فى المغرب على طريقتهم الخاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام أشرف حلمى المدير الفنى لمنتخب السيدات "تنس طاولة" و معه خالد عصر لاعب منتخب الرجال ، على استخدام " طاقية الثلج " ووضعها على رؤسهم ، خلال متابعتهما للمنافسات فى دورة الألعاب الافريقية ، وذلك للتغلب على درجة الحرارة المرتفعة فى المغرب ، حث تقام المنافسات على مدار اليوم فى مختلف اللعبات .
نشر خالد عصر صورة تجمعه بالمدرب خلال وضع الطاقية على رأسهم ، وعلق عليها " الجو حر أوى يا نجم "
يذكر أن مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 75 ميدالية متنوعة ، مقسمة الى 25 ذهبية ، و31 فضية ، و 19 برونزية .
كانت هذه تفاصيل خبر فراعنة تنس الطاولة يقاومون ارتفاع الحرارة فى المغرب على طريقتهم الخاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.