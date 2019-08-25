شكرا لقرائتكم جمال علام يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن جمال علام تقدم باستقالته لرفع الحرج عن اللجنة المؤقتة، بعدما كان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، قرر تعيينه مستشاراً له.
وكان اتفق وفد الاتحاد الدولي لكرة – فيفا- الذى تواجد فى القاهرة مرتين خلال شهر أغسطس الحالي مع اللجنة الخماسية لإدارة أعمال اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تنظيم زيارات شهرية من قبل وفد الفيفا و تحديدا لجنة الحوكمة و التطبيع لمتابعة سير العمل داخل الجبلاية كما هو متبع فى معظم الاتحادات الأهلية التى قام مجلس إدارتها بالتقدم بالإستقالة و الرحيل.
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