شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم مصير دورة الترضية الأربعاء المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، إنه سيتم حسم مصير دورة الترضية لتحديد الفرق الأربعة الجديدة المشاركة فى دورى القسم الثانى موسم 2019-2020، في اجتماع اللجنة الأربعاء المقبل.

وذلك بعد أن أعلن اتحاد الكرة مواعيد دورة الترضية، بعد قرار زيادة عدد أندية الممتاز "ب" الجديد إلى 48 ناديًا بدلاً من 36 ناديًا.

وتقام الدورة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور، ويتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام ومصاريف الملاعب التى تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل، ويتم فى ختامها تصعيد أول وثانى مجموعة الصعيد المكونة من: الوليدية، التعدين، ناصر ملوى، تحرير أسوان، بالإضافة إلى تصعيد أول مجموعة القاهرة المكونة من: أبى صقل، الشمس، بورتو السخنة، دمياط، وأول مجموعة بحرى المكونة من : سيدي سالم، الجزيرة بمطروح، كفر الشيخ، وتلا.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى :

الأحد 1 سبتمبر: الوليدية مع التعدين باستاد سوهاج، وناصر ملوي مع تحرير أسوان باستاد الأقصر.

السبت 7 سبتمبر: الوليدية مع ناصر ملوي باستاد بني سويف، والتعدين مع تحرير أسوان بالأقصر .

الأربعاء 11 سبتمبر: الوليدية مع تحرير أسوان بسوهاج، والتعدين مع ناصر ملوي باستاد قنا.

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المجموعة الثانية:

الأحد 1 سبتمبر: أبي صقل مع الشمس بالمدينة الرياضية ببورسعيد ودمياط مع بورتو بالمركز الأولمبي .

السبت 7 سبتمبر: أبي صقل مع دمياط بالمدينة الرياضية ببورسعيد والشمس مع بورتو باستاد القناة.

الأربعاء 11 سبتمبر: أبي صقل مع بورتو بالمدينة الرياضية ببورسعيد والشمس مع دمياط بالقناة

المجموعة الثالثة:

الأحد 1 سبتمبر: سيدي سالم مع الجزيرة بمطروح باستاد دمنهور، وكفر الشيخ مع تلا باستاد برج العرب الفرعي .

السبت 7 سبتمبر: سيدي سالم مع كفر الشيخ ببرج العرب الفرعي والجزيرة بمطروح مع تلا باستاد دمنهور .

الأربعاء 11 سبتمبر: سيدي سالم مع تلا ببرج العرب الفرعي والجزيرة بمطروح مع كفر الشيخ بدمنهور.

وتقام جميع المباريات في الرابعة والنصف عصرًا