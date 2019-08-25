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شكرا لقرائتكم باسم مرسي يخوض تدريبات منفردة مع الإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.
وكان الإنتاج الحربى قد رفض تنفيذ الشروط التى وضعتها إدارة الزمالك لإتمام صفقة انتقال باسم مرسى، بشأن وضع بند يمنع مشاركة اللاعب فى مواجهات الزمالك مثلما تفعل مع كل اللاعبين الذين يخرجون من القلعة البيضاء على سبيل الإعارة، بينما يتمسك الإنتاج الحربى بظهوره فى كل المباريات دون استثناء، الأمر الذى يهدد بفشل الصفقة .
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