ايقاف جهاد جريشة وإحالته للتحقيق لهذا السبب...

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جدة - عمرو شويل اتخذت لجنة الحكام باتحاد الكرة قرارا غير معلن ، بايقاف جهاد جريشة الحكم الدولي، واحالته للتحقيق بعدما أدار جهاد جريشة نهائي مركز شباب ميت فضالة منذ أيام قلبلة دون الحصول على إذن من لجنة الحكام، وهو ما يستوجب إيقافه بحسب لوائح اللجنة. جهاد جريشة وشهدت المباراة مناوشات بين جريشة وجمهور الأهلي الذي وجه السباب للحكم اعتراضا على قراراته في لقاء الفريق أمام بيراميدز في الكأس. Advertisements كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو للحكم الدولي يعتذر فيه لجمهور الأهلي، مما زاد غضب مسؤولي اللجنة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يفعلها الحكم الدولي بعدما سبق واعتذر لجمهور الأهلي عقب مباراة الفريق امام الرجاء المطروحي عام 2015. جهاد جريشة

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