شكرا لقرائتكم فوز كرة اليد الشاطئية رجال على ألبانيا 2/0 ببطولة البحر المتوسط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية للرجال ، الفوز على نظيره الألبانى بنتيجة 2 /0 فى أولى مواجهاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها اليونان .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر غدا الأثنين مع كلا من البرتغال و كرواتيا فى الفترة الصباحية و المسائية على التوالى .

و يقود منتخب شاطئية اليد فى هذه البطولة فنيا وائل عبد العاطى المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب و رئيس جهاز كرة اليد فى نادى الزهور .

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ومن المقررر أن يلتقى منتخب مصر لليد الشاطئية مع قبرص بعد غدا الثلاثاء .