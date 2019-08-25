- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ثلاثة أندية تتنافس لضم أيمن حفنى من الزمالك.. وسوبر كورة يكشف رغبة اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلم "الخليج 365" أن الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى ومصر المقاصة، قدموا عروضًا من أجل الحصول على خدمات أيمن حفنى من الزمالك سواء بيع نهائى أو استعارته.
وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن أيمن حفنى يفضل الانتقال لصفوف المقاصة فى الوقت الحالى، نظرًا لارتباطه بعلاقة جيدة مع المسئولون بالنادى الفيومى، والراحة النفسية التى سيجدها هناك، بخلاف مزاملة محمد إبراهيم الذى انضم للمقاصة مؤخرًا.
وكان أيمن حفنى قد خرج من قائمة الزمالك فى مباراتى ديكاداها الصومالى، حيث لم يشارك فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة وكذلك خرج من القائمة التى توجهت إلى الإسكندرية لخوض لقاء العودة مع الفريق الصومالى والمقرر إقامته مساء اليوم السبت على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة أندية تتنافس لضم أيمن حفنى من الزمالك.. وسوبر كورة يكشف رغبة اللاعب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.