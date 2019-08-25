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ثلاثة أندية تتنافس لضم أيمن حفنى من الزمالك.. وسوبر كورة يكشف رغبة اللاعب...

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جدة - عمرو شويل دخلت ثلاثة أندية فى منافسة قوية من أجل الحصول على خدمات أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الرحيل من أجل الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة، فى ظل تجميده طوال الفترة الماضية.

 

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وعلم "الخليج 365" أن الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى ومصر المقاصة، قدموا عروضًا من أجل الحصول على خدمات أيمن حفنى من الزمالك سواء بيع نهائى أو استعارته.

 

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وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن أيمن حفنى يفضل الانتقال لصفوف المقاصة فى الوقت الحالى، نظرًا لارتباطه بعلاقة جيدة مع المسئولون بالنادى الفيومى، والراحة النفسية التى سيجدها هناك، بخلاف مزاملة محمد إبراهيم الذى انضم للمقاصة مؤخرًا.

 

وحصل أيمن حفنى، على موافقة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وينتظر حفنى موافقة مسئولى القلعة البيضاء على رحيله، لاسيما أن "الحاوى" عقد جلسة سريعة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء طالبه خلالها بالموافقة على رحيله على سبيل الإعارة لصفوف المقاصة.

 

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وكان أيمن حفنى قد خرج من قائمة الزمالك فى مباراتى ديكاداها الصومالى، حيث لم يشارك فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة وكذلك خرج من القائمة التى توجهت إلى الإسكندرية لخوض لقاء العودة مع الفريق الصومالى والمقرر إقامته مساء اليوم السبت على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا.

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