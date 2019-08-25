“حالاً” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 / ليفربول متصدر الترتيب بعد...

أصدقائنا الأعزاء يسعدنا أن نقدم لكم هذا التقرير، الذي نتمنى أن يلقى قبولكم، عن ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، والصراع الشرس بين كبار الفرق، ونحن كمتابعين وعاشقين للساحرة المستديرة مستمتعين بهذا التنافس الشرس، ونتمنى لو لم تنتهي مباريات البيريمرليج، لكي نستطيع الإستمتاع أكثر فترة ممكنة، فالمنافسة تخرج أفضل المهارات لدي لاعيبة الفرق للحصول على صدارة الترتيب.

ويبحث العديد من عشاق رياضة “كرة القدم” عن ترتيب جدول الدوري الممتاز الإنجليزي، الموسم الجديد 2019-2020، وماهو الفريق الذي سيتصدر الترتيب، والمنافسات المستمرة بين كبار الفرق الإنجليزية، وتربع فريق ليفربول على صدارة الترتيب لجدول الدوري الإنجليزي، عقب فوزه على فريق أرسنال بنتيجة 3-1 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت 24/8/2019، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الموسم الجديد.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements

وبعد مباريات السبت للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر فريق ليفربول الذي يضم الفرعون المصري “محمد صلاح”، ترتيب جدول الدوري للموسم الجديد 2019-2020 برصيد 9 نقاط، ويبقي فريق أرسنال محتفظ بنفس رصيده ال6 نقاط في المركز الثاني، ويدخل المركز الثالث فريق ليستر سيتي برصيد 5 نقاط.

ويتابع الدوري الإنجليزي عدد كبير من عشاق كرة القدم، لما يتميز به من المهارات ويضم عدد من مشاهير كرة القدم العالمية، وتكون المنافسة فيه بمستوي راقي ومتميز بين الفرق المختلفة.